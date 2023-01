“Il Ministero c’è e farà la sua parte nel sostenere gli operatori e tutte le categorie del settore”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel commentare i dati previsionali relativi al ponte dell’Epifania, che indicano una tendenza positiva alle partenze, ma anche una diminuzione del budget destinato ai viaggi e della loro durata.

“Una nuova testimonianza di quanto il settore sia trainante per l’economia italiana - sottolinea in una nota il ministro - e di quanto il Covid e il rincaro dei prezzi abbiano cambiato le esigenze e le tendenze dei viaggiatori. Il 97% degli italiani che sceglie l’Italia è una testimonianza d’amore per la nostra nazione. Ma c’è anche un 34% di connazionali che ridurrà la durata del viaggio a causa degli aumenti divenuti insostenibili”.



"Vicini al settore"

Un problema, quello dei rincari, di cui il dicastero è ben consapevole ed è proprio per questo che, rimarca Santanchè, il Ministero è e sarà vicino a tutti i player di settore con azioni concrete. “Il 2023 – conclude il ministro - dovrà essere l’anno non solo del consolidamento, ma anche del superamento dei dati pre-pandemia, stabilizzando e strutturando sempre di più il comparto turistico. Giocando in squadra raggiungeremo risultati importanti”.