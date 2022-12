La Manovra è legge. Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un astenuto, la legge di Bilancio è passata in Senato senza ulteriori modifiche. Tra gli interventi, il testo prevede misure volte a contenere i rincari energetici, a rimodulare il tetto contante e i costi del lavoro e rivede il Reddito di cittadinanza. Ecco quindi alcuni dei provvedimenti che interesseranno il settore del turismo, direttamente e indirettamente.

Confermato l’innalzamento a 5mila euro del tetto contante a partire dal primo gennaio, mentre è saltata la revisione dei pagamenti senza Pos.



Credito d’imposta bollette

Confermato anche - riporta il Corriere - il rifinanziamento fino al prossimo 30 marzo del credito d’imposta relativo alle bollette elettriche e del gas per bar, ristoranti e attività commerciali. Il beneficio salirà dal 30 al 35%. Stesso meccanismo è previsto per le imprese energivore – hotel inclusi -. In questo caso il credito d’imposta passa dal 40 al 45%.



Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, sono previsti sgravi fiscali (taglio del 100% dei contributi) per chi assume under 35. L'agevolazione vale per un periodo massimo di 36 mesi; 48 per chi assume al Sud.



Reddito di cittadinanza

Il pacchetto normativo rivede, inoltre, il Reddito di cittadinanza, prorogando la misura per chi è in condizione di lavorare solo per un massimo di 7 mesi, rispetto agli 8 previsti inizialmente. La soglia di decontribuzione per i datori di lavoro che assumeranno i beneficiari del Rdc a tempo indeterminato passerà da 6mila a 8mila euro.