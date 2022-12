Dieci nuovi viaggi in treno in giro per il mondo per il 2023

Il treno sta diventando sempre di più uno strumento per viaggi anche di lunga gittata, complice la mutata sensibilità per i temi ambientali dei turisti e la scelta di viaggi più lenti, che consentano di scoprire i territori a passo rilassato.

Così la Cnn ha deciso di indagare sulle novità che le ferrovie di tutto il mondo stanno mettendo in campo per il 2023, e propone 10 novità per viaggi slow.



Indonesia, in alta velocità da Jakarta a Bandung

È la prima ferrovia ad alta velocità dell'Indonesia: aperta due anni dopo il previsto, riduce i tempi di percorrenza da Jakarta alla città centrale di Giava di Bandung da oltre tre ore a soli 36 minuti.



Da Bruxelles a Praga in Sleeper

European Sleeper lancerà la sua rotta Bruxelles-Amsterdam-Berlino-Praga nel 2023 in collaborazione con RegioJet, una compagnia di viaggi privata di grande successo della Repubblica Ceca che gestisce già treni diurni e notturni attraverso l'Europa centrale e orientale, per fornire il servizio.



Panda Panoramic Express, Cina

La Cina avrà una nuova spettacolare tratta ferroviaria nel 2023: la ferrovia da 3,1 miliardi di dollari collegherà Dujiangyan che ospita una riserva di panda e l’area turistica del Monte Siguniang nella provincia del Sichuan attraversando panorami spettacolari.



Treno Maya, Messico

I visitatori della penisola messicana dello Yucatan dovrebbero poter godere di un nuovo percorso ferroviario a partire da dicembre 2023. Tren Maya è un sistema ferroviario nuovo lungo 1.525 chilometri progettato per collegare località turistiche caraibiche come Cancun con città, siti culturali e destinazioni meno conosciute nell'entroterra.



Il GoldenPass Express svizzero

Il nuovo GoldenPass Express collega direttamente tre delle più importanti destinazioni turistiche del paese europeo: Montreux, Gstaad e Interlaken.



La nuova vita di Amtrak

Negli Usa è prevista l'entrata in servizio di una nuova generazione di treni ad alta velocità Acela sulla rotta chiave del Northeast Corridor tra Boston, New York City, Filadelfia e Washington D.C. alla fine del 2023.



Il collegamento Cracovia-Vilnius

C'è finalmente un collegamento ferroviario giornaliero tra Cracovia e Varsavia in Polonia e Vilnius in Lituania.



Le nuove rotte europee di Nightjet

La grande novità per i passeggeri Nightjet nell'estate 2023 sarà l'introduzione di nuovi treni sulle principali rotte internazionali da Vienna e Monaco a Roma, Milano e Venezia.



Orient Express La dolce vita

Il treno di lusso realizzato da Accor offrirà itinerari di una o due notti da Roma verso le principali città italiane, tra cui Venezia, Siena, Matera e Palermo.



Grandi viaggi in Nuova Zelanda

L'operatore ferroviario Great Journeys New Zealand farà il suo debutto con i suoi nuovi tour di più giorni. Gli itinerari vanno da sei a 17 giorni e collegano tre percorsi ferroviari panoramici: il treno panoramico TranzAlpine da Christchurch a Greymouth, il Northern Explorer tra Auckland e Wellington e il Coastal Pacific da Picton a Christchurch.