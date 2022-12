Royal Air Maroc dal 1 gennaio non accetterà più pagamenti con carte intestate alle agenzie

Si appella alla risoluzione Iata 890 Royal Air Maroc per modificare la sua policy di vendita con carta di credito. La compagnia ha infatti annunciato che dal prossimo 1 gennaio 2023 i pagamenti dei servizi con carta di credito effettuati da agenzia attraverso Bsp/Arc verranno accettati solo se effettuati con carte intestate ai clienti.

In una comunicazione inviata alle agenzie, Ram sottolinea come “a partire dal 1 gennaio 2023 Royal Air Maroc non accetterà più i pagamenti fatti tramite carta di credito intestata all’agenzia di Viaggio. Saranno accettate solo le carte di credito intestate ai clienti”.



La compagnia aggiunge che la violazione di questa policy sottoporrà l’agenzia ad un Adm attraverso Bsp o Arc del 10% dell’importo totale della transazione.