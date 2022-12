Voli cancellati, i trend della Vision e il lusso che verrà: scopri il meglio di TTG Yearbook

Il caos dei voli cancellati in agenzia, i nuovi trend della Vision +23 by TTG. E ancora il lusso che verrà e il nuovo Ministero del Turismo. Questi alcuni dei temi trattati su TTG Yerabook 2022, il numero speciale di TTG Magazine dedicato ai fatti e ai personaggi che hanno segnato l'anno, disponibile anche nella digital edition. Il meglio in questa breve rassegna:

Agenzie ai vettori: “Mancano i collegamenti”

Voli cancellati, coincidenze saltate e assistenza in aeroporto pressoché inesistente. Mai come quest'anno i rapporti tra agenzie di viaggi e compagnie aeree sono risultati conflittuali. E mai come quest'anno la prenotazione di un volo è stata fonte di stress e incertezze… (continua sulla digital edition)



Il futuro nella Vision

Riscrivere un mondo nuovo. È 'The Re-coding Game' il tema della Vision +23 by TTG, presentata a TTG Travel Experience da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding. ll tema della scorsa edizione, 'Shape Shifting', evolve verso una direzione creativa e costruttiva, che pone… (continua nella digital edition)



Il lusso che verrà

Un 2022 caratterizzato da flussi in fortissima ripresa, che soprattutto nel mondo luxury hanno visto il ritorno se non il superamento dei livelli del pre pandemia. Fra le tendenze che hanno caratterizzato quest'ultimo anno, e gli anni precedenti, poche resteranno mentre molte di più saranno quelle che vanno a scomparire… (continua nella digital edition)



Cambia il Governo, resta il Ministero

Quello che volge al termine è stato anche l'anno del cambio di Governo. Una novità relativa, dal momento che la legislatura conclusasi (prima dei termini) nel 2022 ha visto un solo anno senza cambio di esecutivo, ovvero il 2020, quando la pandemia colpì più duro. Ma la squadra guidata da Mario Draghi aveva introdotto una novità sensibile: un ministero del Turismo a parte, dotato di portafoglio… (continua sulla digital edition)