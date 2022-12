Una strana bilancia che pende in maniera apparentemente incomprensibile da una parte o dall'altra tenendo in scacco il mondo del turismo. Dagli impianti sciistici agli alberghi, il caro bollette si abbatte sui costi delle vacanze invernali senza risparmiare nessuno. E le previsioni per le prossime settimane sono quantomai complesse, soprattutto perché delineano uno scenario a due facce.

Da un lato c'è il capitolo elettricità: un fronte sul quale si può iniziare a tirare un piccolo sospiro di sollievo, dal momento che secondo le previsioni del presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli, riprese da corriere.it, i prezzi all'ingrosso caleranno del 25%. E questo dopo tre mesi di costi ai massimi storici, con un balzo record del 59% risaltente allo scorso 29 settembre. Ora il Pun (prezzo unico nazionale) medio si attesta più o meno alla metà rispetto a settembre scorso. Il risultato dovrebe essere un calo del 10-20% per le bollette del mercato tutelato.



Il gas va controcorrente

Ma le cose cambiano quando si prende in considerazione il costo del gas. In questo caso infatti è atteso un aumento delle bollette di dicembre del 20% circa.



Il motivo è tutto nella media mensile del prezzo sul mercato di Amsterdam. Da alcune settimane infatti il prezzo è in costante e rapido calo, soprattutto dopo l'introduzione del 'price cap'. Ma la media sui 30 giorni resta alta, mantenendosi oltre i 120 euro contro i 91 di novembre e agli 80,8 di ottobre. Il che significa che il prezzo crescerà nuovamente. E anche se nei prossimi giorni il prezzo dovesse calare ancora difficilmente questo riuscirà ad abbassare la media abbastanza da consentire un calo.



In definitiva il finale d'anno dell'energia si rivela molto ondeggiante e il tanto auspicato calo si realizza solo a metà. E il turismo dovrà fare i conti con tariffe superiori a quelle con cui era abituato ad avere a che fare negli ultimi anni.