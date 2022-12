Caro energia: credito d’imposta sulle bollette fino al 31 marzo

Proroga fino al primo trimestre del 2023 per il credito d'imposta relativo alle bollette elettriche e alle utenze gas per le attività commerciali. Questo è quanto prevede la legge di Bilancio, che vede tra i principali impegni proprio quello sul caro energia.

La novità rappresenta la percentuale che può essere portata a credito d'imposta, che sale dal 30 al 35%. Aumenta anche la percentuale per le imprese energivore e gasivore che, sempre fino al 31 marzo, potranno portare in detrazione non più il 40% ma il 45% degli importi.



Come riporta Il Corriere della Sera, ulteriori risorse vengono impiegate per l'azzeramento degli oneri di sistema in bolletta e per il taglio dell'Iva sul gas al 5%.