Smart Baggage Tag, la novità arriva in agenzia

Il suo nome è Tappy Tag e si tratta di un progetto realizzato e fortemente voluto da Mario Pucci, che sta riscuotendo ampi consensi anche nel mondo dei viaggi.

Al centro di un prodotto facile da utilizzare e disponibile a costi assolutamente accessibili c’è ancora una volta la tecnologia Nfc.

Il funzionamento è semplice e consente di condividere i dati o i profili social avvicinando lo smartphone al TappyTag: in meno di un secondo si avranno a disposizione tutti i dati condivisi, pronti per essere utilizzati.



E per i viaggi, con la Smart Baggage Tag è possibile personalizzare il proprio bagaglio. La Smart Baggage Tag è quindi una soluzione molto appetibile e apprezzabile dai clienti viaggiatori e rappresenta un plus che le agenzie di viaggi possono veicolare ai propri clienti al momento di presentare i documenti di viaggio. Il sito www.tappytag.it fornisce ogni suggerimento utile per comprendere e sfruttare al meglio questo nuovo progetto.