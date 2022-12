Si chiama Community Travel e rappresenta l’ultimo esempio di come la pandemia abbia stimolato gli agenti di viaggi più appassionati a trovare formule alternative per lasciare alle spalle l’emergenza e ripartire con nuovo entusiasmo.

“Community Travel è un tour operator, ma anche un network – spiega a TTG Italia Marco Naso (nella foto), titolare dell’agenzia Marco Viaggi di San Maurizio Canavese, che insieme ai colleghi torinesi Gianfranco Aniello della Mondoquadro Viaggi e Paola Monasterolo della Lancaster Viaggi, ha dato vita al progetto -. Siamo iscritti con un codice di tour operator, ma abbiamo la possibilità di operare come network di agenzie e al momento contiamo già una cinquantina di punti vendita che hanno aderito alla nostra iniziativa”.



In pratica, Community Travel mette a disposizione degli associati – ai quali non viene richiesta alcuna fee – una serie di strumenti tecnologici e operativi che rendano più snello il lavoro, realizzando al contempo quelle economie di scala necessarie nella contrattazione con i fornitori dei servizi e le dmc locali.



“Il disegno è semplice: siamo aperti a nuove adesioni di agenzie di viaggi di tutta Italia. Il progetto, allo studio da tempo, è ufficialmente decollato alla fine del 2021 e ad oggi contiamo una cinquantina di adv associate, ma l’obiettivo per il 2023 è quello di raddoppiare o addirittura triplicare i numeri”. Questo perché “l’unione fa la forza e le iniziative allo studio sono davvero tante”.

Asso nella manica, “un servizio tailor made e una sartorialità e cura del viaggio particolari”.



Communituy Travel si fonda sull’esperienza dei tre soci, che hanno una lunga militanza come agenti di viaggi alle spalle, e propone soggiorni e tour in Italia e nel resto del mondo. Le tre sedi delle agenzie fondatrici rimarranno indipendenti, e attualmente gli uffici di Community Travel si trovano preso Marco Viaggi. “Stiamo lavorando alla nuova piattaforma comtravel.it – chiude Naso -, alla quale le adv associate potranno collegarsi gratuitamente”.

Isabella Cattoni