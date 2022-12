Travel Companion, lo smartphone per chi noleggia l’auto di Maggiore

Si chiama Travel Companion ed è l’idea di Maggiore per offrire un servizio in più ai viaggiatori, soprattutto quelli internazionali, che vengono a visitare il nostro Paese.

È uno smartphone personalizzato con chiamate e connessione gratis, guide turistiche, audioguide e mappe di viaggio frutto della collaborazione con Manet Mobile Solutions, che viene consegnato ai viaggiatori al momento del ritiro dell’auto, e garantisce la connessione senza addebiti extra, con chiamate gratuite internazionali, traffico dati illimitato e hotspot Wi-Fi sicuro.



Con Travel Companion si potrà disporre di guide turistiche, audioguide e mappe di viaggio, per avere informazioni sui monumenti storici lungo il percorso e suggerimenti sulle degustazioni gastronomiche e i luoghi migliori per fermarsi ad ammirare i panorami. Inoltre si potrà usufruire di diversi strumenti utili per il viaggio come il traduttore, il cambio valuta, i numeri di emergenza e i parcheggi; tra i servizi, anche la possibilità di acquisto di biglietti per musei, eventi ed attrazioni.



Alla fine del noleggio, in fase di restituzione, il dispositivo verrà sottoposto al data cleaning da parte dello staff Maggiore, per cui i dati saranno completamente eliminati e la privacy sarà garantita.