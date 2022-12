Gas sotto i 100 euro, ma le bollette non scenderanno

Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam scende sotto la soglia psicologica dei 100 euro, tornando ai minimi registrati lo scorso giugno. Ma il costo in bolletta non scenderà ancora.

Ad avvertire riguardo le dinamiche del prezzo al consumatore finale è corriere.it, che sottolinea come l'abbassamento del prezzo sia legato all'intesa raggiunta sul price cap. Il limite fissato è infatti di 180 euro al megawattora, un prezzo sostazialmente alto rispetto a quello cui il mercato era abituato. E proprio per questo i consumatori non vedranno troppo presto i riflessi del calo del prezzo sulle bolletre.



A incidere maggiormente potrebbe essere invece la riforma del mercato elettrico, che dovrebbe 'sganciare' il prezzo dell'energia elettrica da quello del gasm favorendo le rinnovabili e il nucleare.