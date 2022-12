Primarete apre un’agenzia a Cortina in vista delle Olimpiadi

Un presidio a Cortina in vista delle Olimpiadi del 2026 per Primarete. Il Gruppo presieduto da Ivano Zilio ha inaugurato nella località montana la nuova agenzia Cortina Dmc by Primarete.

“Questo progetto - spiega Zilio in una nota - è frutto di una collaborazione tra Primarete e una società di giovani professionisti di Cortina, la ‘Snowdreamers’, composta da maestri di sci, ma soprattutto esperti del territorio, capaci di organizzare i più disparati eventi e pacchetti esperienziali. Questo gruppo di lavoro è capitanato da Davide Peterlin”.



Missione della nuova adv, aggiunge il presidente di Primarete, “non sarà solo quella di organizzare pacchetti esperienziali per gli italiani, ma anche per i clienti esteri che vogliono vivere esperienze fantastiche nel territorio. Non solo – aggiunge -, i clienti avranno a disposizione un vero Dmc capace di soddisfare qualsiasi esigenza”.