Feste di fine anno a +8,1%: i dati di Assoturismo

Sono 13,8 milioni le presenze attese in Italia per le feste di Natale, Capodanno e Epifania, con un acrescita dell’8,1% sul 2021. Lo dicono i dati del Centro Studi Turistici di Firenze realizzati per Assoturismo Confesercenti.

Accanto alla domanda italiana, la crescita è trainata dalla presenze straniere, a +19,5% sull’anno precedente, presenze che in alcune città sono tornate ai livelli del 2019.



“Previsioni positive, che fanno sperare che la ripresa prosegua anche nel 2023 - commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. Il turismo si conferma tra i comparti più capaci di cogliere le occasioni di ripartenza, nonostante la fase difficile a livello nazionale e internazionale. Per accelerare la ripresa, però, bisogna risolvere nuove e vecchie criticità, dal caro-energia alla destagionalizzazione, così come promozione e infrastrutture”.



La domanda italiana resta maggioritaria: complessivamente, nelle strutture sono attese 8,6 milioni di presenze di nostri connazionali, il 62,3% del totale, con una crescita del +2,2% rispetto allo scorso anno. Ma l’incremento più alto è segnato dai visitatori stranieri: i flussi dall’estero sono stimati in crescita del +19,5% per queste feste, per un totale di oltre 5,2 milioni di presenze. Ad aumentare soprattutto le presenze di tedeschi e francesi, ma anche svizzeri, britannici, olandesi e belgi. Tra i mercati extraeuropei, invece, le segnalazioni di aumento più significative sono per il mercato statunitense.



Fra le mete, le città e i centri d’arte dovrebbero registrare un incremento del +11%, mentre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspettative anche per le località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti più contenuti, ma comunque rilevanti, per località termali (+5,3%), marine (+5%).



In generale, la tendenza risulterebbe leggermente migliore per le strutture extralberghiere (+9,1%) che per le alberghiere (+7,7%).