La Giamaica incentiva le agenzie di viaggi: premi in denaro, fam trip e formazione

Un incentivo per vendere la Giamaica arriva direttamente dal Jamaica Tourist Board alle agenzie di viaggi. L’ente turistico del Paese mette a disposizione delle agenzie, per ogni prenotazione effettuata attraverso la piattaforma Jamaica Rewards Italy un riconoscimento economico, per tutti gli arrivi da dicembre 2022 fino al 15 marzo 2023.

“Questa mossa strategica rientra nella nostra volontà concreta di accrescere il numero dei passeggeri dall’Italia, uno dei nostri mercati chiave – ha affermato Gregory Shervington (nella foto) regional director Continental Europe di Jamaica Tourist Board -. Complice anche la recente ripresa del volo domenicale operato da Neos che collega Milano Malpensa a Montego Bay, a cui si aggiungerà dal 23 dicembre il volo in partenza da Verona, la Giamaica è tornata ad essere più vicina all’Italia. Continuano inoltre gli investimenti in nuove strutture ricettive per poterci sempre più affermare come destinazione turistica”.



Come funziona

Tecnicamente, le prenotazioni che vengono registrate devono includere voli e alloggio, crociera e alloggio o solo alloggio, per un minimo di 7 notti. Ogni volta che le agenzie guadagnano un premio in denaro, questo verrà caricato su un conto globale da cui si potrà scegliere di ricevere i fondi tramite MasterCard.



Le prenotazioni di gruppo sono considerate come una prenotazione singola e non devono essere trattate come una prenotazione suddivisa se gli ospiti condividono la stessa data di arrivo, lo stesso numero di riferimento o lo stesso cognome.



I vantaggi per gli agenti di viaggi sono diversi: entrando a far parte del programma Jamaica Rewards, avranno l'opportunità di essere uno degli agenti invitati ai Fam Trip organizzati da Jamaica Tourist Board. Inoltre, ogni anno, chi effettua più prenotazioni viene selezionato per partecipare al "Jamaica White Affair" dove avrà l’occasione di vivere in prima persona tutto quello che la destinazione ha da regalare.



Oltre a questo, la piattaforma permette di accedere anche a un ricco programma di formazione e-learning per apprendere e conoscere più da vicino l’isola caraibica.