Property management, la partnership Welcome-Italianway spinge la crescita

di Alberto Caspani

Grazie alla nuova partnership fra Welcome Travel Group e Italianway, il mercato italiano del property management potrà beneficiare di una triplice ricaduta economica: una moltiplicazione dei centri di interesse turistico nei territori di provincia o periferici su spinta dei local expert (200 entro la fine del 2023), il ripopolamento di località abbandonate e l’intercettazione di quote di economia sommersa.

“In Italia possiamo oggi contare su una disponibilità di 2,9 milioni di posti letto extra-alberghieri – ha spiegato Marco Celani (nella foto), ceo di Italianway, nel corso della presentazione della nuova attività di Welcome to Italy - rispetto ai 2,3 dell’alberghiero, con una capacità di ben 645mila case online: quota che pone l’Italia al terzo posto nel mondo per offerta capitalizzabile, spinta in particolare dal crescente segmento del turismo delle origini (ex migranti da Nordamerica, Belgio, Francia e Germania) e dai nomadi digitali”.



Gli appartamenti gestiti dalla nuova partnership saliranno a 4mila entro i prossimi tre mesi (su una base attuale di circa 3.200 per un volume di cross booking value di 52 milioni di euro nel 2022), puntando a garantire in tutt’Italia facilities oggi imprescindibili, quali connessione di qualità del wifi e dotazione completa dei servizi domestici, a favore di un cliente sempre più vicino alla fascia altospendente.