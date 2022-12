Santanché incontra le agenzie: promessi investimenti e maggiore dialogo

Il Ministero del Turismo tende una mano alla distribuzione. C’erano anche Fiavet, Aiav e Maavi all’audizione con la titolare del dicastero, Daniela Santanchè. Al centro del confronto - cui hanno partecipato anche le associazioni del tour operating - gli investimenti per il comparto e l’impegno per la costruzione di un dialogo proficuo con la filiera.

“Il Ministero è casa vostra”, ha detto Santanchè, ribadendo la volontà di “far squadra” con tutti i player del comparto, nonché di “supportare una delle categorie più penalizzate dalla pandemia e disegnare insieme il turismo del presente e del futuro”.



Le reazioni

Dichiarazioni accolte positivamente dalle associazioni. In una nota inviata nelle ore successive al vertice, Giuseppe Ciminnisi, presidente f.f. di Fiavet-Confcommercio, ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto, sottolineando che “non abbiamo dimenticato che il ministro ha rivolto a noi il suo pensiero salutando la nostra Assemblea appena insediata nel suo dicastero, elogiando il lavoro delle agenzie di viaggio”. L'associazione si augura “un progredire dei lavori di condivisione con Daniela Santanché, la quale si è mostrata proattiva, parlando concretamente di pianificazione e di azioni a sostegno della categoria”.



Soddisfatta anche Aiav, che in audizione ha richiamato “la necessità di contrastare ogni tentativo di ulteriore inasprimento delle disposizioni a carico di agenti di viaggi e tour operator”.



“Ringrazio i il Ministero che ha aperto questa importante finestra verso il mondo del turismo organizzato – ha commentato in seguito all'incontro Fulvio Avataneo -. Le nostre aspettative, seppure distanti dall’ormai tradizionale richiesta di contributi pubblici, si concentrano principalmente su 3 temi che riteniamo essere di estrema urgenza per il nostro comparto: rimborso dei voucher, aggiornamento della normativa europea e lotta all’abusivismo”.