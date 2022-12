“ll settore degli affitti brevi in Italia chiuderà il 2022 con un gross booking value record attorno agli 11 miliardi. Non potevamo non essere parte di questa rivoluzione”. Così Adriano Apicella, ceo di Welcome Travel Group, spiega la decisione di Welcome to Italy, il portale dell’incoming creato da Welcome Travel Group e Portale Sardegna, di scegliere Italianway come partner per ampliare la propria offerta con il turismo professionale in appartamento.

Il modello dei Local Expert

L’idea è di replicare su scala nazionale replicherà il modello dei “Portale Sardegna Point”, costruito insieme a Italianway, che prevede la figura dei Local Expert, formati per operare anche come property manager e gestire professionalmente gli immobili.

La partnership permetterà a tutte le Agenzie Welcome Travel di avere accesso, oltre ai prodotti già disponibili creati da Welcome to Italy, anche a un portafoglio di ricettività extralberghiera gestito direttamente dai Local Expert: un nuovo canale di business per le agenzie del network che già si occupano d’incoming in grado di raggiungere nuovi mercati.



Gli obiettivi di Italianway

L’obiettivo di Italianway è di arrivare a presidiare capillarmente anche le zone turisticamente meno mature del Paese con alloggi gestiti localmente; un tassello ulteriore nella crescita dell’operatore, che sta registrando volumi superiori di 2,6 volte quelli del 2021 e chiuderà il 2022 con la cifra record di 51 milioni di euro di volume di prenotazioni incassate, mentre ha già riportato un gross booking value per il 2023 di oltre 7 milioni.



“La collaborazione con Welcome Travel Group e Portale Sardegna al progetto Welcome to Italy - osserva Marco Celani, ceo di Italianway - punta a riportare a nuova vita migliaia di seconde case inutilizzate in tutta Italia formando agenti di viaggi che diventano local expert in grado di catalizzare l'attenzione dei proprietari di case dei loro territori ed attrarre turisti altospendenti”.