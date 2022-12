Avis Budget Group Autonoleggio cresce in Toscana e nella zona dei Grandi Laghi

Il Centro e il Nord Italia tornano protagonisti dell’autonoleggio grazie ad Avis Budget Group. “Dopo il biennio condizionato dalla pandemia - osserva Gianluca Testa, managing director Southern Europe, UK & European Central Operations Avis Budget Group - il ritorno in Italia di numerosi turisti americani, australiani e soprattutto europei ha permesso di guadagnare nuovamente terreno su aree strategiche come la Toscana e i Grandi Laghi, confermando il Meridione e le isole come nostro core business. La Puglia, in particolare, è la regione che ha registrato una delle crescite più sensibili in assoluto”.

Con l’implementazione delle attività di check-in online, l’accessibilità al mezzo registra inoltre tempi di rilascio sempre più contratti: oggi anche le esigenze personali possono essere accolte ed elaborate prima di presentarsi ai counter degli aeroporti. A. C.