Falsi profili di hotel a Roma per truffare i turisti Usa: 2 arresti e 19 denuce

Un guadagno da 600mila euro per circa 200 vittime: assume i contorni della maxitruffa l'inganno scoperto dalla polizia italiana che ha confdotto le indagini insieeme al dipartimento Usa per la sicurezza interna.

Come riporta corriere.it, la truffa si snodava attraverso una serie di false prenotazioni per alberghi di lusso a Roma, che avrebbero ingannato centinaia di vittime in gran parte (ma non tutte) americane. L'operazione ha portato ha due arresti e 19 denunce; gli episodi si sarebbero verificati tra marzo 2021 e maggio 2022.



Gli inganni sono stati perpetrati tramite la creazione di falsi profili di hotel a 5 stelle, pubblicizzati sul web. al momento della prenotazione, al telefono, venivano chiesti il numero della carta di credito e il codice Pin, affermando che fossero necessari per incassare la caparra da restituire al momento dell'arrivo a Roma.



Ma la truffa ha anche un altro risvolto: due dei coinvolti sono accusati anche di indebito utilizzo di carte di credito, dal momento che con le carte clonate all'estero pernotavano in costosi hotel di Roma alloggiando in suite per diverse settimane. Questo secondo raggiro avrebbe causato danni per 120mila euro.