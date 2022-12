di Amina D'Addario

Dopo stagioni fortemente condizionate dal last minute e, a volte, anche dal last second, gli italiani tornano a programmare le vacanze. Il segnale dell’inversione di tendenza, uno dei più attesi da tutta la filiera, arriva dalle agenzie, che raccontano a TTG Italia di come la finestra di prenotazione si stia lentamente allargando.



“Tutte le complicanze legate alla pandemia come i tamponi o le procedure sanitarie sono un lontano ricordo e questo - sottolinea Mattia Dellarossa, titolare della Nord Ovest Viaggi di La Valletta Brianza - sta portando le persone a pianificare con più tranquillità le proprie vacanze. Si cominciano a prenotare crociere per l’estate, ma anche viaggi di nozze lungo raggio”.

Una stagione più soddisfacente sotto la spinta del booking anticipato è anche quella che si prospetta per la Komanse Viaggi di Lucera: “Abbiamo tante prenotazioni per il prossimo anno, ma a differenza del 2022 - osserva il titolare Stefano Della Salvia -, dove le persone hanno speso cifre spropositate pur di andare all’estero, ora ponderano di più e non sono più disposte a sperperare”.



Parla di disponibilità già ridotte all’osso Silvia Bertani, titolare della Myricae Viaggi di Gambettola: “Le richieste per le partenze dopo Natale e Capodanno stanno arrivando. Quello che mi preoccupa è, piuttosto, la mancanza di disponibilità che sto riscontrando sia per i voli, sia per gli hotel e su periodi insospettabili come febbraio. E anche i tour operator mi chiedono di confermare già oggi partenze per agosto del prossimo anno”.



Che le quotazioni più alte rispetto al 2019 non siano un freno alla prenotazione anticipata lo rileva invece Chiara Fabbri, titolare della Nuovo Mondo di Aosta: “Qui da noi il last minute era già scemato prima della pandemia. Quello che i clienti hanno capito bene è che non conviene attendere, sperando di trovare tariffe più convenienti. Meglio fermare quella determinata tariffa e fare l’assicurazione, piuttosto che aspettare”.