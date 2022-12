Fiavet, missione in Tunisia per rinsaldare i rapporti internazionali

Fiavet-Confcommercio arriva in Tunisia nell’ottica dello sviluppo delle relazioni internazionali. Cinzia Chiaramonti, responsabile degli Eventi Fiavet, ha accompagnato i delegati Fiavet-Confcommercio a incontrare il direttore generale dell’ente del Turismo tunisino, Nizar Slimane.

In seguito i delegati hanno visitato alcuni luoghi iconici della Tunisia come il deserto e la città di Tozeur, nel sud del Paese, territorio che ha ospitato le riprese della saga di Star Wars.

L’itinerario è proseguito fra le oasi di Montagna di Chebika e Tamerza, il canyon di Mides, il lago salato Chott el-Jerid e la famosa Djerba. Qui i delegati hanno incontrato i rappresentanti delle Federazioni regionali del turismo locale. Prima della ripartenza della missione internazionale, Fiavet-Confcommercio si è confrontata con i presidenti nazionali delle Federazioni del turismo locali.



Focus centrale della missione sono stati il futuro e gli scambi turistici tra Tunisia e Italia. Questo importante incontro istituzionale va nella direzione intrapresa negli ultimi anni da Fiavet-Confcommercio di avviare importanti azioni di cooperazione con gli organismi istituzionali e associativi internazionali per la piena ripresa e il rinnovamento del turismo.