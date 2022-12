eDreams Odigeo, il fondo Ardian cede la sua partecipazione

Il fondo Ardian ha ceduto le sue quote in eDreams Odigeo. Dopo 12 anni la società ha rinunciato alla sua partecipazione del 15,6% nell’Ota per "obblighi di legge legati alla scadenza del relativo fondo", ha fatto sapere eDreams Odigeo.

A seguito della cessione delle quote, riporta Hosteltur, i due membri del Cda nominati da Ardian, Lise Fauconnier e Daniel Setton, hanno rassegnato le dimissioni.



In seguito all'operazione il ceo di eDreams Odigeo, Dana Dunne, ha assicurato che la società è ben posizionata "per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per l'anno fiscale 2025: un Ebitda cash di oltre 180 milioni di euro, oltre 7,25 milioni di membri Prime e un ricavo medio per utente di circa 80 euro".



Immutata la posizione di Permira, che attualmente detiene il 25,1% delle azioni di eDreams Odigeo.