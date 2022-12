Come il turismo italiano sta affrontando la mancanza di personale e il primo mese da ministro di Daniela Santanchè. La nuova fiera InOut di IEG e i piani di Lufthansa raccontati da Gabriella Galantis nel nuovo Caffè con il direttore. E ancora, il mantra di Emirates e gli scenari futuri dell'hotellerie secondo World Capital Group. Questi alcuni dei temi contenuti sull’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Lavoro, verso un turismo più ‘attraente’

La pandemia ha segnato un prima e un dopo per il mercato del lavoro nel turismo. I due anni appena trascorsi hanno acuito le criticità del passato e creato una distanza tra domanda e offerta, che si è tradotta in villaggi e hotel affamati di personale nelle stagioni estive. Ora, nel cuore della stagione invernale, imprese e associazioni raccontano che "le difficoltà ci sono ancora". In particolare… (continua sulla digital edition)



Il primo mese da ministro di Santanchè

La sua nomina aveva fugato i dubbi sulla sopravvivenza del Ministero del Turismo. E il suo nome, decisamente noto anche al di fuori del turismo e delle cronache politiche, aveva puntato i riflettori sul comparto. Daniela Santanchè, dopo anni di frequentazioni delle aule parlamentari, arriva alla sua prima esperienza come titolare di un dicastero… (continua sulla digital edition)



Galantis: “Ecco la via di Lufthansa”

Non si parla di Ita. Argomento delicato con trattative che si aprono e si chiudono come le porte del saloon. L'ufficio stampa di Lufthansa spiega subito che su questo tema non ci sono commenti. Prima il fondo americano di Certares, poi l'uscita di scena di Msc (sarà poi vero?) e ora il ritorno di Lufthansa. Con le sue idee chiare e poca voglia di… (continua sulla digital edition)



InOut, il futuro è qui

Si chiama InOut e già il nome indica un cambio di passo nello sviluppo delle manifestazioni fieristiche. Il calendario riminese di IEG si arricchisce infatti di un nuovo format, ideato per promuovere e catalizzare l'evoluzione dell'intera travel industry attraverso proposte, formazione, strumenti… (continua sulla digital edition)



Emirates e il mantra qualità

“La leva prezzo è sempre stata, e sempre sarà, una forte dinamica di marketing per tante persone che viaggiano, e alcune compagnie aeree puntano proprio su questo. Tuttavia, per Emirates, l'obiettivo principale rimane la soddisfazione del cliente, che può essere garantita da un servizio di alto livello, che sia sicuro e confortevole”. Flavio Ghiringhelli, country manager in Italia della compagnia… (continua sulla digital edition)



L’Italia volta pagina

È 'l'Italia che non sapevi' il punto fermo dal quale ripartire e la nuova vision che apre la promozione del nostro Paese a una strategia più organica e strutturata. Al centro, l'Italia dei paesaggi, dei cammini, dell'arte e dei sapori, della natura e dello sport. Quell'Italia che si trova al di fuori delle rotte più conosciute, ma che nobilita e rende unica a livello mondiale la nostra offerta. A ideare un progetto comune da sviluppare nel tempo… (continua sulla digital edition)



Hotel, la metamorfosi è iniziata

Niente è più come prima. Se la pandemia ha rappresentato una delle crisi peggiori per l'economia turistica italiana, ha segnato anche uno spartiacque tra un 'prima' e un 'dopo' imponendo agli imprenditori di tutti i campi, e di quello alberghiero in particolare, un cambio di passo repentino e veloce per allinearsi ai nuovi bisogni delle persone… (continua nella digital edition)



Msc e il gigante sostenibile

Tutti parlano di 'svolta green', ma Msc ha concretizzato il concetto inaugurando Msc World Europa, la prima ammiraglia della flotta alimentata a gas naturale liquefatto e ne sono orgoglioso". Pierfrancesco Vago, ceo di Msc Crociere, si esprime così durante il battesimo della nave a Doha in occasione della Fifa World Cup... (continua sulla digital edition)