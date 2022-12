Evaneos, 20 milioni dagli investitori per crescere in Europa

Un round di finanziamento di 20 milioni di euro. Evaneos incassa la fiducia dei suoi investitori, ricevendo un’importante iniezione di fondi che ha come obiettivo l’accelerazione del processo di crescita in Europa della società francese.

Il nuovo finanziamento consentirà infatti a Evaneos di consolidare la propria crescita nei principali mercati dove è attiva - Francia, Italia, Spagna, Germania, Svizzera, Paesi Bassi - intensificando al contempo gli investimenti per accelerare la diffusione del turismo responsabile.



La società prevede inoltre nuove assunzioni, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente lo sviluppo tecnologico, la customer experience e gli strumenti messi a disposizione della rete di agenti locali.



“Stiamo lavorando per rafforzare il nostro modello, in cui abbiamo creduto sin dalla sua creazione, e per alimentarlo con l'impegno di tutti i nostri stakeholder: investitori, dipendenti, clienti e partner – commentano in una nota Yvan Wibaux e Eric la Bonnardière, fondatori di Evaneos -. L'importante per noi è lavorare insieme per dare una scossa a un settore che ha bisogno di rinnovarsi e ripensare il proprio modo di lavorare”.