BizAway, nuovo ingresso: Vincenzo Mariotti è accounting e administration manager

Nuovo ingresso nella squadra di BizAway. La scaleup accoglie tra le sue fila Vincenzo Mariotti (nella foto), che assume il ruolo di accounting e administration manager. Classe 1984, Mariotti si occuperà di definire i processi dal bilancio alle chiusure mensili, fino alla rendicontazione, supervisionando e coordinando tutte le attività fiscali, contabili e amministrative.

Il suo ruolo sarà cruciale nel guidare il team amministrativo in una crescita collettiva, grazie all’analisi economica di tutti gli aspetti del business. Nello specifico Mariotti sarà alla guida delle attività contabili e amministrative e della definizione dei processi, della gestione delle attività fiscali e dei dichiarativi mensili e annuali. Si occuperà dell’implementazione Erp e analisi delle procedure aziendali, review della compliance aziendale oltre che della gestione dei rapporti con auditors e istituti bancari.



“Siamo convinti che l’ingresso di Vincenzo sarà decisivo per efficientare ulteriormente i nostri processi finanziari e amministrativi. Grazie alla sua lunga esperienza potrà sicuramente contribuire dando un valore aggiunto nello snellire e semplificare le procedure - dichiara Luca Carlucci, ceo e co-founder di BizAway -. Il nostro team continua ad allargarsi e siamo contenti di accogliere persone come Vincenzo, con cui condividiamo valori e obiettivi”.



La carriera

Nato a Torino, Mariotti è laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Verona e vanta nella sua carriera sei anni nel gruppo austriaco di Grein e un’eperienza in Australia come accounts payable officer per la Capitol Body Corporate Administration. Tra le esperienze più recenti, in Italia, quelle nel team finance di Aldi e in Everli.



“Sono felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita insieme a BizAway, una realtà che conosco da tempo e che ho sempre osservato volentieri, che unisce la mia passione per i viaggi con quella per il mondo finanziario - commenta Mariotti -. Durante il mio percorso professionale, ho avuto la possibilità di misurarmi in realtà diverse e ho compreso a fondo quanto sia importante e allo stesso tempo stimolante lavorare in una società che vuole crescere insieme al suo team, per guardare al futuro e costruire ogni giorno qualcosa di nuovo”.