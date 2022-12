Welcome Travel Group, prosegue la formazione per le adv sul Crm

Si chiuderà il 13 dicembre a Cagliari la prima fase del roadshow di Welcome Travel Group. Sono infatti in corso in queste settimane gli appuntamenti del percorso formativo ‘WeTraining Crm’ e ‘Training 4you’ dedicato a oltre 1.200 agenzie delle reti Welcome Travel e Geo Travel Network.

Il Gruppo ha pianificato in tutto 96 sessioni di lavoro, che hanno l’obiettivo di approfondire la conoscenza del nuovo Crm.



La formazione viene effettuata direttamente dai 16 network manager coordinati da 2 responsabili di area e dalla direzione del Network. “In questo momento, è più che mai importante investire sulla formazione degli agenti per dare loro ancora più valore, professionalità e strumenti di lavoro adatti alle nuove dinamiche commerciali, di vendita e di comunicazione di un prodotto che in questi ultimi due anni è notevolmente cambiato - spiega in una nota Andrea Moscardini, direttore network (nella foto) -. Durante gli incontri, quindi, non solo insegniamo, ascoltiamo e ci confrontiamo, ma cerchiamo di stimolare le agenzie a effettuare quel cambio di passo necessario per allinearsi all’evoluzione tecnologica, un processo che oramai non è più possibile rimandare. Noi, come Network, abbiamo cominciato a farlo da oltre un anno, ora cerchiamo di trasmettere anche agli adv nostri partner questa opportunità di miglioramento”.



La seconda fase degli appuntamenti formativi riprenderà nell’anno nuovo.