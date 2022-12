di Amina D'Addario

La storia del turismo è costellata di destinazioni scoperte o salite agli onori della cronaca grazie all’iniziativa di agenti di viaggi o di imprenditori del settore. È accaduto tanti fa alle Maldive e più tardi a Sharm el Sheikh, ma pochi sanno che anche il successo di Matera, oggi meta conosciuta in tutto il mondo, si deve almeno in parte all’attività della Lionetti Viaggi - agenzia storica della città attiva dal 1956 - e al suo titolare Gaetano Lionetti.



“Appena diplomato - racconta a TTG Italia - venni meno al mio proposito di studiare medicina e cominciai a lavorare nell’agenzia di famiglia. Parliamo della preistoria, perché si faceva tutto al telefono e si usavano sistemi antesignani dei moderni gds come Arco e Sigma. A partire dagli anni ‘80 l'agenzia aveva cominciato a incrementare fortemente la biglietteria aerea, a organizzare viaggi di gruppo di ogni tipo, attirando anche clienti fuori dal nostro comune”. La svolta arriva però subito dopo il Duemila, quando Gaetano intuisce le potenzialità di Matera e comincia a dedicarsi seriamente all’incoming. “Nel 1993 l’Unesco aveva dichiarato i Sassi di Matera Patrimonio mondiale dell’Umanità e già da lì si era cominciato a guardare Matera con occhi diversi. Il grande salto - prosegue - è stato però nel 2004, con il film di Mel Gibson ‘The Passion’, che ha consacrato Matera alla notorietà internazionale: sono arrivati i divi hollywoodiani, che potevi incontrare per le strade del centro, le grandi produzioni televisive, Matera Capitale della Cultura 2019 e poi il film di 007 ‘No time to die’ con le scene iconiche girate proprio qui”.



Il contributo

Ma quanto la Lionetti Viaggi ha contribuito a questo sviluppo per certi aspetti portentoso? “Ovviamente - sottolinea Gaetano - sarei folle se dicessi che tutto questo è accaduto per merito nostro, però un piccolo tassello ce lo abbiamo messo anche noi”. Ma come? “Negli anni ci siamo specializzati nell’organizzazione di team building e grandi eventi. Abbiamo portato qui delle produzioni televisive di successo come ‘Non Solo Moda’, dato assistenza a grandi marchi come Bulgari che arrivavano qui per girare spot, contribuendo a far conoscere il volto di una Matera nuova, moderna, fatta di scuole di design e hotel contemporanei bellissimi. Nel 2019 abbiamo anche gestito la logistica delle cerimonie di apertura e chiusura di Matera Capitale della Cultura”. Ma la Lionetti si è anche occupata di turismo esperienziale, quando ancora il termine non era in voga: “Con la specializzazione sull'incoming, abbiamo portato i turisti a sperimentare scuole di pane, tour tra le cantine e cacce al tesoro tra i Sassi. Attività che noi facevamo già quindici anni fa, quando ancora non erano diffuse”.



Il team

Traguardi di cui Gaetano va fiero, ma che non avrebbe mai raggiunto senza il suo staff. “Oggi siamo in nove persone, tutte specializzate in un determinato settore. In questi anni di pandemia non è mancato chi mi abbia consigliato di rinunciare a qualche risorsa, ma come potrei privarmi di quello che considero un tesoro? Probabilmente riuscirei a migliorare i conti, ma scadrebbe la qualità e andrei a mettermi in una spirale pericolosa di risparmio che, sono sicuro, non mi porterebbe lontano”.