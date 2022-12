Boscolo Gift, parte la campagna di Natale nelle agenzie

Boscolo porta il Natale in agenzia. È partita la campagna che per tutto il mese di dicembre vedrà in primo piano la Collezione Boscolo Gift con incentivi e promozioni destinate al trade.

“Sono 1500 - spiega in una nota il direttore commerciale Salvatore Sicuso - le adv che hanno la fortuna di avere un espositore dedicato all’intera gamma dei cofanetti e stanno allestendo le vetrine di Natale sullo sfondo rosso dei Boscolo Gift”.



L’operatore mette a disposizione degli agenti un set speciale di vetrofanie, locandine e materiale espositivo firmato Boscolo Gift, che permetterà loro di presentare ai clienti le migliori proposte regalo per il periodo delle feste natalizie.



Inoltre, per tutte le adv iscritte al programma Gift Expert, è disponibile anche un kit natalizio per la confezione regalo, per la personalizzazione dei cofanetti scelti dai clienti.