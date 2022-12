L’anno delle decisioni “price driven”: le mete del 2023 secondo Skyscanner

Il 2023 sarà “l’anno delle decisioni basate sui prezzi” per gli italiani. È quanto emerge dal ‘Skyscanner Travel Trends’, il rapporto annuale condotto dalla piattaforma, che ha coinvolto un campione di 1000 consumatori della Penisola.

Sul mercato italiano la piattaforma ha rilevato come, dopo la parentesi pandemica, i viaggi saranno una priorità per i connazionali (1 intervistato su 3 sta infatti pianificando una o più vacanze per il prossimo anno), ma le tariffe saranno il fattore che più di tutti guiderà le scelte di viaggio. Il 71% prevede di spendere lo stesso, se non di più, per i viaggi all’estero, mentre il 16% prevede di spendere di meno. In quest’ottica i viaggiatori chiedono sempre più maggiore trasparenza dei biglietti, nel tentativo di avere maggior controllo sulla scelta delle tariffe aeree e soddisfare le proprie esigenze.



Le destinazioni

Sul piano delle destinazioni, Londra, New York e Parigi si confermano le più popolari. Ma, in particolare dopo i due anni del Covid, i consumatori sono sempre più alla ricerca di luoghi meno conosciuti, che possano offrire esperienze inedite a costi più convenienti.



Su questo fronte, mete particolarmente convenienti saranno Agadir e Fes, in Marocco, le cui tariffe registrano un calo rispettivamente del 79 e 42%; e Marsiglia (-33%).



Per le famiglie la hot list di Skyscanner vede al top Nizza, Abu Dhabi e Cork; mentre per le coppie Agadir, Gedda e Alessandria d’Egitto.



Tra i nuovi segmenti in crescita, in aumento le richieste per le destinazioni che possono garantire di lavorare da remoto. Per i nomadi digitali italiani – che restano, però, ancora una fetta esigua del pubblico (il 7% degli intervistati) – il desiderio è di fare una workation a Città del Messico, Amman e Abu Dhabi.



Crescono anche le ricerche per viaggi in solitaria (si tratta perlopiù di single) e volti alla sostenibilità. E si apre uno spiraglio di interesse per il metaturismo.



Alessia Noto