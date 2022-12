Ponte dell'Immacolata, Volagratis: Europa protagonista assoluta

L’Europa è la grande protagonista dei viaggi che gli italiani stanno programmando per il Ponte dell’Immacolata. È quanto emerge da un’analisi condotta da Volagratis.com sulle prenotazioni di pacchetti “volo + hotel” arrivate tramite la piattaforma, che quest’anno hanno fatto registrare un incremento di 35 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2021.

Dalle cifre risulta che ben l’81% dei viaggiatori trascorrerà il weekend lungo in una delle grandi città del Vecchio Continente, mentre il 12% resterà all’interno dei confini nazionali e solo il 6% opterà per un viaggio intercontinentale.



La top ten

A guidare la top ten Parigi, Barcellona e Amsterdam, che salgono sul podio seguite da Lisbona, Londra, Praga, Budapest, Madrid e Istanbul. Riflettori puntati anche sulla Sicilia, all’ottavo posto della classifica, che si riconferma così una delle mete preferite dai viaggiatori, come già successo per il ponte del 1 novembre.



Altro dato positivo, oltre all’aumento delle prenotazioni, è l’incremento della spesa media degli italiani per i pacchetti vacanze del primo ponte di dicembre, prenotati in media con 61 giorni di anticipo contro i 44 dello scorso anno: passa infatti dagli 826 euro del 2021 ai 1.309 euro di quest’anno.