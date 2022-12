di Alberto Caspani

Connesso, individualizzato, sostenibile. "Per rispondere a un viaggio sempre più complesso nel suo confezionamento ma preteso immediato e fluido dal cliente post-pandemico - osserva Gabriele Rispoli, direttore commerciale Amadeus Italia (nella foto), in occasione della presentazione all’On House di Milano dello studio sui travel trends 2023 -, puntiamo a trasformare la nostra piattaforma in un hub di tutte le tecnologie di servizio: dal dream&plan al purchaising, dall’experiencing allo stay in touch, ogni fase potrà essere sviluppata digitalmente. Il suo cuore sarà un cloud espanso che, attraverso la partnership con Microsoft, permetterà un’integrazione trasversale non solo dei servizi, ma anche degli operatori, arrivando alla possibilità di una co-creazione intelligente".

Fra le funzioni indispensabili, la misurazione immediata dell’impatto ambientale di qualsiasi componente del viaggio, correlata a una carta per pagamenti biometrici, ma anche il potenziamento del digital travel assistant Amadeus Hey!