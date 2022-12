Crociere, l'analisi: prezzi senza aumenti anche nel 2023

Prezzi delle crociere in controtendenza rispetto ai costi delle vacanze anche nel 2023. Come rilevato nell’indagine condotta da Cruise.co.uk, infatti, l’anno prossimo i prezzi dovrebbero rimanere simili a quelli pre pandemia.

Come riporta Travelmole, nella maggior parte dei casi i prezzi analizzati non hanno subito grandi scostamenti addirittura nell’arco degli ultimi dieci anni. La ricerca ha considerato una serie di partenze campione, confrontando esperienze simili, proposte da differenti compagnie di crociera.

La maggior parte dei prezzi delle crociere si è mossa in linea con l'inflazione o si è rivelata complessivamente più economica.



In generale, le prenotazioni di cruise.co.uk sono aumentate del 35% rispetto al 2019 e le destinazioni più vendute nel 2022 sono state Mediterraneo e Caraibi.

A guidare la classifica le formule ‘crociera più soggiorno’, che hanno registrato un anno record nel 2022.





Tony Andrews, vice amministratore delegato di cruise.co.uk, ha spiegato: "Il 2023 si preannuncia come un altro anno dall'incredibile rapporto qualità-prezzo, il che potrebbe preludere a ottimi numeri sul fronte delle prenotazioni".