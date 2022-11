Amadeus Travel Trends: la sfida al futuro in cinque scenari

Rivoluzione tecnologica, nuovi strumenti, soluzioni e competenze, maggiore facilità di transito negli aeroporti: con la crescita dei viaggi a livello globale, le aspettative sia delle aziende che dei singoli passeggeri sono più elevate che mai quando si tratta di vivere un'esperienza di viaggio senza problemi.

E i Travel Trends 2023 di Amadeus identificano cinque nuovi scenari che influenzeranno il settore dei viaggi nel corso del prossimo anno.

Innanzitutto, si va in direzione di un altro concetto di agente di viaggi: l'esplorazione del metaverso permetterà ai clienti di scoprire una destinazione prima di arrivarci o di rivivere i propri ricordi.

Anche la biometria aiuterà a creare un'esperienza di pagamento di viaggio senza interruzioni.



Sul fronte dei bagagli, gli hotel sono pronti a fornite ai viaggiatori più servizi in modo che possano viaggiare più leggeri.

Dal canto loro, i lavoratori a distanza adotteranno uno stile di vita sempre più nomade, spostandosi in luoghi diversi man mano che le politiche di ‘lavoro da qualsiasi luogo’ si andranno uniformando.



Infine, ma non certo ultimo per ordine di importanza, il fatto che emergerà una nuova categoria di viaggi d'affari, incentrata sulla connessione tra i team, la costruzione di relazioni e la creatività lontano dall'ufficio.



Il direttore commerciale di Amadeus Italia Gabriele Rispoli (nella foto) ha spiegato che “Il mondo era solito prevedere l'impatto della tecnologia nei viaggi in modo del tutto fisico, immaginando modalità di trasporto sempre più capienti e veloci. Il futuro è arrivato e sembra molto diverso: le persone vogliono contribuire a ridurre il proprio impatto sul pianeta, privilegiando le relazioni umane, l’esperienza e il sentirsi ‘società’ in generale. In questa nuova realtà, la tecnologia permetterà di vivere e costruire nuovi modelli, nuove abitudini, rispondere a nuove attitudini. Soluzioni come il metaverso e la biometria offriranno nuove esperienze e servizi ai viaggiatori, trasformando il travel rapidamente. È un periodo ricco di nuovi impulsi per il settore, e nulla nel travel si era mai presentato così velocemente come oggi".