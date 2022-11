L’Oroscopo dei viaggi: le mete del 2023 segno per segno

Dimmi di che segno sei e ti dirò dove andrai. Puntuale, come ogni fine dell’anno, arriva l’Oroscopo dei viaggi 2023 di Yescapa. Un piccolo aiuto per le agenzie, che potranno così affidarsi alla saggezza degli astri per soddisfare i clienti più indecisi.

Questa volta la piattaforma di camper sharing propone dodici itinerari on the road per tutti i gusti, in Italia e in Europa, che conquisteranno con la loro bellezza gli oroscopo addicted, ma anche i cuori più scettici:



Ariete

Per gli Ariete la destinazione sono le Isole Canarie, per un viaggio all’insegna della natura maestosa tra spiagge e vulcani.



Toro

Per i viaggiatori del Toro gli astri suggeriscono Valpolicella, un’oasi di relax e buon cibo.



Gemelli

Meta per i Gemelli, tra i segni più eclettici dello zodiaco, un eclettico angolo d’Europa: i Paesi Bassi.



Cancro

Per i Cancro, sempre inclini alle proposte culturali e a un viaggio nella storia, una terra d’incanto dove il tempo si è fermato: la Valle d’Itria.



Leone

Il viaggio per i Leone è a Roma e nel Lazio, sulle tracce dei grandi imperatori



Vergine

Per i precisissimi Vergine non c’è di meglio che il Paese dell’arte orologiera: la Svizzera.



Bilancia

Per i Bilancia la meta di quest’anno è la Toscana, patria della bellezza per eccellenza.



Scorpione

Per gli Scorpione, tra i segni più indecifrabili dello zodiaco, la meta è Praga, città magnetica ricca di misteri.



Sagittario

Per i curiosi Sagittario l’oroscopo propone Balcani, destinazione alternativa dalle mille sorprese.



Capricorno

Per i Capricorno la meta è la Bretagna, il regno di scogliere e borghi medievali.



Acquario

La vacanze per gli Acquario è nel cuore della natura, preferibilmente tra le montagne dell’Alto Adige.



Pesci

Per i Pesci la destinazioni è la Sardegna, isola dalle mille sfaccettarure, vocata all’on the road.