Una nuova stagione di dialogo col mondo della politica. Ricordando all’assemblea nazionale di Milano le finalità per cui è nata Fto, il suo presidente Franco Gattinoni (nella foto) ha indicato quattro direttrici da seguire per il 2023.

Su tutto, “riconoscere e conoscere che cos’è il turismo organizzato, dal momento che il perseguimento della sostenibilità è possibile solo se esiste capacità di programmazione stabile, in particolare per quanto riguarda le connessioni aeree. Impossibile immaginare un Paese come l’Italia senza una compagnia di bandiera e dipendente dalla volubilità delle low-cost”.



Il riconoscimento del turismo come voce fondamentale del Pil, pari al 13,7%, merita inoltre risorse adeguate che non corrispondono certo agli attuali fondi del Pnrr. Tutti i professionisti del settore devono essere fermi e uniti nell’ottenere nuove modalità di accesso al credito e alla fiscalità.



Guardando al futuro, Fto punta poi su un nuovo progetto di formazione rivolto non solo agli universitari, ma agli studenti delle scuole secondarie.

Alberto Caspani