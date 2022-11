Frana a Ischia, Adv Unite e Aidit Campania lanciano una raccolta fondi

Il mondo delle agenzie unisce le forze a sostegno della popolazione ischitana. Adv Unite, insieme ad Aidit Campania, lancia una raccolta fondi per correre in aiuto delle imprese turistiche colpite dalla frana di Casamicciola.

“Per quest’enorme tragedia - spiega l’associazione in una nota - abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi che andrà devoluta ad un’associazione riconosciuta sul territorio. È un gesto che sentiamo di fare per dare un contributo sostanziale a tutto il mondo del turismo sempre più martoriato”.



Per ulteriori informazioni e partecipare all’iniziativa è possibile contattare la segreteria di AdvUnite, scrivendo all’indirizzo advunite@advunite.net.