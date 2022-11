Il debutto di Cyprus Airways Holidays: nasce la piattaforma per i pacchetti

Cyprus Airways debutta nel mondo della vendita di pacchetti di viaggio. La compagnia aerea ha annunciato la nascita di Cyprus Airways Holidays, una piattaforma per la vendita di soggiorni con volo e hotel a Cipro e in tutte le destinazioni servite dal vettore.

Come riporta un comunicato stampa, nell'elenco delle mete sono inserite anche le ultime destinazioni aggiunte alla rete di Cyprus, come Parigi e Roma.



Un primo passo

La piattaforma consente di acquistare volo, pernottamenti e transfer con un'unica transazione, grazie a un sistema di packaging dinamico.



"Ogni anno trasportiamo migliaia di clienti, la maggior parte dei quali sono turisti. È stato un passo naturale per noi iniziare a offrire pacchetti vacanza”, ha commentato Paul Sies, amministratore delegato di Cyprus. Che ha aggiunto: "Questo è il nostro primo passo per entrare nel mercato dei pacchetti turistici".



La piattaforma, anticipa ancora il vettore, sarà arricchita prossimamente con nuove destinazioni.