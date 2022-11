Sabre e Conferma Pay: partnership con Mastercard per le carte virtuali b2b

Sabre, dopo l'acquisizione di Conferma Pay nell'agosto di quest'anno, rilancia sul fronte dei pagamenti e annuncia una partnership con Mastercard.

Obiettivo dell'operazione, come riporta una nota dell'azienda, è la creazione di un ecosistema di pagamento dei viaggi che sia aperto e indipendente. L'accordo con Mastercard è volto ad accelerare l'uso di carte virtuali per i pagamenti b2b.



"Come parte dell'accordo - si legge ancora nella nota -, Mastercard ha effettuato un investimento di minoranza in Conferma Pay, che continuerà a operare in modo indipendente e servire l'intero settore dei viaggi e oltre".



Kurt Ekert (nella foto), presidente di Sabre, commenta sottolineando che le agenzie di viaggi "hanno bisogno di soluzioni sofisticate e connessioni immacolate. Sabre sta adottando misure strategiche per soddisfare le esigenze del nostro settore, a partire dall'acquisizione di Conferma Pay. La nuova partnership on Mastercard aiuterà Conferma Pay a costruire nuove e migliorate funzionalità digitali nelle carte virtuali er trasformare l'esperienza di pagamento per gli emittenti".