Allo studio la proposta per la fattura elettronica europea

Un blocco unico di norme fiscali per tutta l'Europa, che porterà all'adozione della fattura elettronica nei Paesi dell'Unione.

La proposta è attualmente allo studio e potrebbe essere formulata dalla Commissione europea già il prossimo anno. L'annuncio è arrivato dal commissario Ue per l'economia Paolo Gentiloni, come riporta ilsole24ore.com.



Obiettivo principale della fatturazione elettronica sarebbe il recupero di 11 miliardi all'anno di introiti per gli Stati membri. Anche perché, ha sottolineato Gentiloni, il rapporto tasse/Pil in Ue è del 40%, contro una media Ocse del 33%. Questo significa che in futuro i Paesi dell'Unione avranno pochi margini di manovra per aumentare le tasse.