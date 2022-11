Travel e innovazione: le prossime sfide del digitale

di Gaia Guarino

Nuove forme di turismo prendono vita, e il digitale non è più il futuro bensì il presente. Un presente da scoprire e conoscere: un viaggio nel Metaverso che permetterà di esplorare mete insolite, ma anche una grande attenzione a temi come la sostenibilità, il nomadismo digitale e le experience da vivere in solitaria in giro per il mondo.

Un dialogo tra turismo e innovazione declinato in quattro topic, digital strategies & innovation, hospitality, food & wine e destination, sarà il cuore della 14 edizione di Bto, in programma alla Stazione Leopolda di Firenze il 29 e il 30 novembre.



L’organizzazione è a cura di Toscana Promozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, con un calendario che conta 100 eventi tra approfondimenti e workshop per apprendere tante curiosità sulle ultime tendenze della tecnologia applicata al travel.



“Il programma è stato realizzato da un advisory board composto da 90 esperti così da creare un palinsesto che avesse un fil rouge narrativo”, spiega Francesco Tapinassi, direttore scientifico di Bto. “Quest’anno ci soffermeremo sul Metaverso, su come la tecnologia non sostituisca ma semmai supporti l’esperienza turistica, e con uno sguardo al domani racconteremo quali sfide e opportunità attendono la travel industry”.