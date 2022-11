“Ripartiamo con grande emozione. Ci siamo, e stiamo bene in piedi”. Il presidente del Gruppo Uvet, Luca Patanè (nella foto), sottolinea dal palco del BizTravel Forum la voglia di ripartire e la volontà di tornare a fare i numeri del pre-pandemia.

“I dati sui movimenti in aeroporto ci rendono ottimisti sul futuro. Sicuramente siamo in presenza di un ‘effetto molla’ che ha spinto le prenotazioni dei viaggi, ma ritengo che si tratti di una ripresa duratura, anche perché combinata con la riapertura di molte destinazioni in Oriente e con la ripresa dell’America Latina”.

Un punto sul quale il presidente insiste è il cambiamento dell’offerta turistica, reso necessario dalle nuove esigenze maturate nel post-pandemia. Cambiamento che necessita investimenti e grande coraggio.



“Lavoriamo in un settore di primaria importanza per il Pil del Paese – aggiunge Patanè – e sicuramente meriteremmo una maggiore attenzione da parte della politica. Ma siamo disgregati, per cui è difficile portare avanti istanze unitarie sia sul fronte del turismo incoming sia su quello dell’outgoing”. I.C.