Meliá debutta nel mondo dell'organizzazione dei viaggi: la catena alberghiera annuncia la nascita di Meliá Escapes, realizzata in collaborazione con Logitravel. Una piattaforma che consentirà ai membri di MeliáRewards di acquistare pacchetti di soggiorno e voli, oltre a esperienze e servizi aggiuntivi.

La piattaforma, riporta preferente.com, sarà disponibile in 9 Paesi: al momento l'accesso è possibile per i clienti di Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, ma presto il servizio sbarcherà anche in Italia, Francia, Germania, Portogallo, Messico e Canada. Ma il gruppo non esclude di ampliare ulteriormente il raggio d'azione.



La partnershp

A mettere a disposizione la tecnologia è il tour operator Viajes El Corte Inglés (che si è recentemente fuso con Logitravel), tramite la sua divisione Partnership Solutions.



"Meliá Escapes - è il commento del vicepresidente e ceo di Meliá, Gabriel Escarrer - segnerà un prima e un dopo per i nostri clienti che, grazie a questa sinergia, potranno organizzare praticamente l'intero itinerario di viaggio attraverso i nostri canali"