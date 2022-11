Volonline incontra le adv del Sud: “Mercato fondamentale”

“Il mercato del Sud Italia è molto importante per Volonline e anche quest’anno ha confermato di essere particolarmente vivace, rappresentando attualmente il 24% del fatturato del gruppo”. Queste le parole con cui Luigi Deli, founder & ceo di Volonline (nella foto), motiva la decisione di organizzare per il 25 novembre - insieme a Teorema Vacanze e Volonclick - un incontro a Napoli alla presenza di 350 agenzie di viaggi del territorio.

I partner

“Incontrarsi è la magia, non perdersi è la vera favola” è il titolo dell’evento che si svolgerà alla Gold Tower e che vede la presenza di partner quali Msc Crociere, Tap Air Portugal, Ente del Turismo delle Seychelles e Clikki, la polizza ricaricabile di Spencer & Carter.



“La nostra forza – contrinua Deli - è che siamo considerati alla stregua di un ‘operatore locale’ grazie alla nostra struttura e organizzazione e al personale in loco. La scelta di trasferire la filiale da Pozzuoli a Napoli conferma l’interesse e la volontà di offrire un servizio ancora più accurato e capillare. Per questo evento abbiamo voluto al nostro fianco alcune delle realtà che credono come noi in questo mercato”.



“La collaborazione con Volonline, per il marchio Teorema Vacanze, ci sta dando grandi soddisfazioni – commenta l’amministratore unico di Spencer & Carter Sandra Bianchini -. La nostra mission, che punta ad affiancare gli operatori mettendo a disposizione prodotti studiati e personalizzati su misura per loro e sempre più innovativi, sta proseguendo con le tempistiche previste e con standard di servizio elevati, fondamentali per rispondere in maniera adeguata alle esigenze in evoluzione di chi viaggia e dei tour operator”.