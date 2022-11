Aci blueteam, torna la formazione della Business Travel Academy

È stata la prima edizione post Covid: Aci blueteam ha da poco concluso il percorso di formazione gratuito destinato ai giovani che vogliono intraprendere una carriera come business travel consultant.

La Business Travel Academy, la cui edizione 2022 si è conclusa la settimana, ha visto 200 ore di formazione, dopo una selezione dei candidati, con lezioni in aula, simulazioni reali e incontri in azienda.



Massimiliano Biella, leisure operations director di Aci blueteam e professore presso il corso di laurea in Scienze del Turismo e Comunità Locali dell'Università di Milano Bicocca, spiega: “In un momento di grande ripresa del settore, abbiamo voluto puntare sulle competenze perché riteniamo che la formazione professionalizzante e di aggiornamento sia indispensabile in un settore come il nostro, che si trova ad affrontare costantemente nuove modalità di lavoro”.