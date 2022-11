Agenti segreti

di Amina D'Addario

"Internet per me non è mai stato un nemico da combattere, ma uno strumento da sfruttare per intercettare clienti e capire con un certo anticipo cosa vogliono". Francesco Marras, titolare della Marras Viaggi di Palermo, ha sempre creduto nel web. Nel 2002, quando la sua agenzia ha cominciato a muovere i suoi primi passi, i modem 56k erano da poco entrati nelle case degli italiani e i social network come Facebook e Instagram non erano ancora stati inventati.

Nonostante la rivoluzione digitale fosse agli albori Marras ha, però, sempre avuto voglia di sperimentare e misurarsi con le novità: "Già allora pensavo che internet avrebbe preso piede e, invece di criticarlo, ho subito pensato che fosse più logico imparare a conoscerlo. Così, mentre quasi nessuno ci pensava, nel 2004 ho lanciato il sito web dell'agenzia: un sito semplice e intuitivo sviluppato con l'idea che anche un bambino potesse entrarci e navigarci. Il primo social con cui io e i miei collaboratori ci siamo misurati è stato Facebook, poi più tardi sono arrivati Twitter, Instagram, YouTube, e, tre anni fa, l'app dell'agenzia".



Strumento che, spiega Marras, "funziona essenzialmente in tre modi: fa partire dei remind e delle proposte di viaggio non appena il sito viene aggiornato, fornisce tutta la documentazione necessaria quando un cliente ha prenotato e poi, quando è in viaggio, cerca di interessarlo inviando guide e itinerari da consultare sullo smartphone".



Evoluzione costante

Ma anche oggi che l'agenzia ha una presenza online consolidata, Marras non ha mai smesso di aggiornare le sue competenze. L'ultimo input è arrivato dai corsi di Google Digital Training con le nozioni di Seo e digital marketing oggi utilizzate per 'radiografare' la domanda e prevedere con un certo anticipo i suoi comportamenti. "Per me - dice - sono lo strumento essenziale da cui parto per sviluppare la linea editoriale e quindi le proposte da far arrivare ai clienti".



Ma sempre proposte costruite sui reali desideri dei viaggiatori: "La scorsa primavera è stato osservando i trend di Destination Insights che sono ad esempio riuscito a carpire in anticipo cosa avrebbero chiesto una volta allentate le restrizioni. Vedendo che le ricerche si concentravano per lo più su voli e tour nella parte occidentale della Sicilia, mi sono subito proposto come operatore specializzato su questo prodotto e, grazie al buon posizionamento che negli anni sono riuscito a costruirmi su Google, sono stato poi scelto anche da clienti al di fuori del mio bacino tradizionale".



Il valore della competenza

Nonostante l'innegabile crescita del fai da te, Marras resta comunque convinto che la consulenza dell'agenzia non possa essere soppiantata: "È vero che oggi le persone si sentono più sicure, però programmare un viaggio non è così facile come il web vuole farci intendere. Soprattutto dopo la pandemia, tante persone hanno capito che per vivere un'esperienza di qualità è bene affidarsi a dei professionisti che hanno passione, competenza e soprattutto tempo per progettarlo".