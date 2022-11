Gas, il prezzo continua a calare

Ancora in calo il prezzo del gas. Sulla piattaforma Ttf di Amsterdam il prezzo ha segnato un ulteriore -6%, dando ulteriore respiro ai mercati.

Intanto, come precisa ilsole24ore.com, continua il dibattito sulle misure Ue per contrastare l'incremento del costo del gas. Nell'ultimo documento rilasciato da Bruxelles tuttavia non si parla ancora con precisione di un price cap, dal momento che le voci relative ai prezzi massimi sono ancora in bianco. Ma si lascia comunque intendere che l'impennata fuori controllo della scorsa estate abbia convinto l'Europa a progettare meccanismi correttivi da far scattare oltre una determinata soglia.



Infatti il documento sottolinea che il sistema di calmierazione dei prezzi deve fungere da un lato fungere da strumento efficace di controllo e dall'altro scattare solo in caso di livelli eccezionali delle tariffe.