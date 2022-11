di Amina D'Addario

Team bulding, attività di intrattenimento, ma anche servizi tailor made legati alla scoperta del territorio. Si chiama THEvents il nuovo brand lanciato da Th Group per promuovere le strutture che hanno sale meeting e spazi polifunzionali per il turismo Mice.

Un nuovo strumento dedicato ai professionisti del settore, che l’operatore ha voluto presentare ieri nel corso di un evento al Th Roma Carpegna Palace, struttura a vocazione Mice entrata nel portafoglio del gruppo dallo scorso ottobre.



Le motivazioni

"Si tratta di una sezione dedicata del sito - ha spiegato Francesco Cante, coordinatore divisione Mice dell’azienda - che abbiamo deciso di lanciare ora che tutto il mondo degli eventi è ripartito con grande slancio. Si rivolge principalmente alle agenzie supportandole nel loro lavoro con servizi legati all’alberghiero, ma anche con servizi tailor made finalizzati alla scoperta del territorio, da sviluppare con l’appoggio dei fornitori locali”.



Uno strumento utile per ottimizzare l’utilizzo delle strutture nei periodi di media e bassa stagione, ma anche per assecondare la domanda di bleisure, che nel business travel ha ormai preso piede. “L’interesse crescente per questa formula di viaggio ci viene confermato continuamente dalle aziende. Soprattutto sulle nostre strutture di montagna - ha aggiunto Cante - abbiamo moltissime richieste di viaggi incentive di più giorni, che uniscono a sessioni di sci e cene in baita momenti dedicati all’aggregazione e al lavoro”.