‘Le nuove sfide del turismo italiano’ è stato il focus al centro dell’ultima convention di Aidit, organizzata a Doha, a bordo di Msc World Europa.

La convention, guidata da Domenico Pellegrino, presidente Aidit e ceo del Gruppo Bluvacanze (nella foto), ha rappresentato l’occasione per le agenzie di viaggi di ascoltare dalla voce degli esperti un’analisi del momento di trasformazione che sta vivendo il turismo organizzato in Italia. Pellegrino ha illustrato il ruolo strategico del turismo organizzato, ribadendo gli interventi strategici già richiesti al Governo durante gli Stati Generali di Chianciano, tutti volti a sostenere la spesa dei consumatori in un momento di forte perdita del potere d’acquisto.



Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, ha richiamato l’attenzione sul Manifesto di Federturismo già presentato agli Stati Generali del Turismo di Chianciano, che pone una necessaria visione industriale del settore. Magda Antonioli, senior professor di Sda Bocconi, presidente dell’Osservatorio nazionale del turismo e vicepresidente della European Travel Commission, ha portato una visione internazionale del settore. Pur evidenziando gli indubbi segnali positivi arrivati nel corso del 2022, ha sottolineato il fatto che prima del 2025 la piena ripresa dei viaggi internazionali non si verificherà.



La tecnologia è stata poi al centro dell’intervento di Sandro Gargiulo, head of account management di Travelport per Italia, Grecia, Cipro e Israele. Dall’osservatorio di Travelport emerge che i viaggiatori sarebbero disposti a tutto pur di partire, rinunciando a diversi altri intrattenimenti, ma trovano la prenotazione fai da te dei servizi di viaggio complessa e dispendiosa.



Infine, Maurizio Pimpinella, presidente dell’Associazione Italiana Prestatori di Servizi di Pagamento, ha concluso con una presentazione sull’importanza di aggiornarsi sui pagamenti digitali, che per la fine di quest’anno dovrebbero raggiungere la quota del 40% del totale della spesa degli italiani.