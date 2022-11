Non c’è solo l’innalzamento del tetto contante a 5mila euro tra le misure sulla tabella di marcia del Governo Meloni sul fronte dei pagamenti. Allo studio dell’Esecutivo ci sarebbero altre mosse riguardanti i pagamenti digitali.

Per incentivare l’utilizzo delle transazioni elettroniche, l’Esecutivo ha rilanciato un bonus fiscale per le partite Iva che installano un registratore di cassa. Nel dettaglio, riporta ilsole24ore.com, per il 2023 è prevista l’erogazione di un bonus per adeguare gli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica degli scontrini. Il contributo dovrebbe arrivare a coprire - sotto forma di credito di imposta - il 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni.



Stop sanzioni

In previsione anche un allentamento sul fronte delle sanzioni per gli esercizi commerciali che non consentono i pagamenti via Pos. Nella manovra 2023 il Cdm potrebbe approvare lo stop alle multe entrate in vigore lo scorso 30 giugno.