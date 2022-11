Il gruppo Accor ha annunciato che per la prima volta nella sua storia venderà pacchetti volo più hotel attraverso la piattaforma di Expedia. Si tratta di un accordo in white label che decollerà entro la fine dell’anno in Australia, per poi estendersi nel Regno Unito e in altri importanti mercati europei.

La soluzione volo più hotel, si legge su hosteltur.com, utilizzerà la piattaforma Open World di Expedia e consentirà ai clienti di Accor di prenotare voli di oltre 500 compagnie aeree in tutto il mondo.



I piani

Il nuovo servizio sarà integrato con il programma fedeltà del colosso alberghiero All-Accor Live Limitless attraverso un nuovo sito dedicato.



"Utilizzando la piattaforma Open World - ha dichiarato il presidente di Expedia for Business, Ariane Gorin - i viaggiatori Accor avranno accesso alla nostra offerta globale di compagnie aeree insieme ai nostri servizi di assistenza di viaggio multilingue e - ha aggiunto - saranno in grado di guadagnare punti fedeltà Accor in un'esperienza senza soluzione di continuità end-to-end".



Amina D'Addario